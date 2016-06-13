Рада має якомога швидше проголосувати за конфіскацію грошей Януковича заради фінансування армії - Бурбак

13:03, 13 червня 2016
Політика
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Верховна Рада повинна якомога швидше ухвалити закон про конфіскацію коштів, вкрадених екс-президентом Віктором Януковичем.

Максим Бурбак / Фото УНІАН

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Це $1,5 млрд, які понад рік тому були арештовані Урядом Арсенія Яценюка", - нагадав він.

"Верховна Рада повинна прийняти політичне рішення про механізм повернення цих грошей в бюджет держави", - сказав Бурбак.

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Він зазначив, що частину коштів - 3,6 млрд грн - необхідно терміново спрямувати на фінансування оборонного замовлення.

"Країну треба захищати, але не життям солдата, а ефективною високотехнологічною зброєю", - наголосив голова фракції.

Як відомо, законопроект №4057 передбачає спрямувати вкрадені Януковичем кошти на потреби армії і фінансування соціальних програм.

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