"Населення вимагає реформ": в Європарламенті наполягають на необхідності відновити в Україні довіру до суду
17:50, 14 червня 2016Політика
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Європейський комісар з питань юстиції та гендерної рівності Вера Юрова наголошує на необхідності відновлення довіри населення України до судової системи.
REUTERS
Про це вона сказала у вівторок в Брюсселі під час публічних слухань "Реформа судової системи в Україні" в Європейському парламенті, передає власний кореспондент УНІАН.
«Довіра суспільства до судів в Україні складає 5%, і це викликає занепокоєння... Населення вимагає реформ. Необхідно відновити довіру до судової системи та віру у незалежність судів», - заявила Юрова.
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У цьому зв'язку вона відзначила переатестацію суддів, «яка базується на їхніх заслугах та професійних якостях».
Крім того, європейський комісар закликала суспільство і надалі здійснювати контроль за судовою реформою.
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