Чубаров озвучив завдання кримськотатарського батальйону, наполягає на його створенні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічних дебатів "Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція? Як і коли?".

За словами Чубарова, коли Крим повертатиметься до складу України, то виникне багато проблем, які були й на Донбасі, коли поверталися окуповані території.

Як сказав Чубаров, "у перші дні, тижні дуже важливо буде забезпечувати виконання планів, які будуть виписані у стратегії повернення Криму", і в цій ситуації буде дуже важливою "охорона громадських споруд, комунікацій, органів тимчасової виконавчої влади…".

"Скажіть, хто це може зробити краще, ніж військові, пов’язані з Кримом - росіяни, українці та кримські татари. Ось ця ідея зі створення кримськотатарського батальйону", - наголосив він.

Чубаров наголосив, що готовий і надалі дискутувати з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим з цього питання.

"Йдеться про те, щоб у Національній гвардії України був спеціальний підрозділ, який ми пропонуємо розмістити в Херсонській області, бо це буде символічно, це буде сигнал для Криму, в якому будуть можуть служити люди як строкової служби, так і по контракту. Так, частина з них буде набувати бойовий досвід у зоні АТО", - сказав Чубаров.

За його словами, йдеться про створення "військового підрозділу не монорелігійного, не моноетнічного, але з територіальною ознакою".

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня Аваков заявив, що не підтримує ініціативу створення кримськотатарського батальйону.

"Я зустрічався з Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим. Ми обговорювали, як використовувати тих патріотів (від кримськотатарського народу - УНІАН), які перебувають на материковій території України. Ми все-таки прийняли лінію, що це країна Україна, і тут не повинно бути ні вірменського, ні грузинського, ні кримськотатарського окремого батальйону. Це мають бути спеціальні сили української армії, в яких можуть служити і кримські татари, і вірмени, і багато інших... Я прихильник іншого підходу, я все-таки переважну більшість цих активістів знаю. Ми з ними співпрацюємо", - сказав Аваков.

Він зазначив, що величезна кількість представників кримськотатарського народу служить у тому числі в Національній поліції, зокрема на високих посадах.

"На моє переконання, кримський татарин як будь-який інший громадянин України повинен бути в регулярному підрозділі української армії, Національної гвардії, Національної поліції", - зазначив міністр.

Віце-президент Світового конгресу кримських татар, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов 20 грудня 2015 року анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону "Крим" імені Номана Челебіджихана, в якому служитимуть 560 осіб.

У квітні 2016 року Чубаров повідомив про розробку концепції діяльності батальйону, яку подано президенту України і міністру внутрішніх справ.