У НФ закликають "не гратися з регіоналами, а садити їх по тюрмах"

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Ігор Гузь під час виступу у парламенті, коментуючи заяви представників "Опозиційного блоку".

Він звернувся до Генерального прокурора України, керівника НАБУ, МВС терміново почати "розбиратися із цими покидьками, які за два роки, що минули, не понесли жодних покарань".

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"Подивіться на Вілкула, подивіться на Шуфрича. Вони сьогодні, підстьогувані Путіним, розкривають свого рота і починають диктувати умови. Якщо правоохоронна система не зробить того, що вимагає народ, не притягне до відповідальності вбивць Майдану, до тих, хто фінансував тітушок, до тих, хто почав війну на Донбасі - ситуація вийде з-під контролю і народ каратиме нас разом із ними", - сказав представник "Народного фронту".

Ігор Гузь закликав парламентських колег та керівництво держави "не гратися із регіоналами, а садити їх по тюрмах".

"Може бути пізно. Оскільки нагромадивши ресурси, маючи телеканали, за допомогою їх фінансистів у Відні, Льовочкіна і Ахметова, який сидить у Конча-Заспі, будуть усе робити, аби повернутися до влади. Я вважаю, що ми всі маємо не допустити реваншу регіоналів", - резюмував Ігор Гузь.