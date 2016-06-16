Порошенко пропонує ВР затвердити зняття санкцій, запроваджених через іранську ядерну програму
Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді затвердити рішення щодо зняття Україною персональних санкцій, введених через іранську ядерну програму.
Відповідний проект постанови №4825 було внесено в парламент 16 червня.
Ним пропонується затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 травня "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині персональних санкцій".
Текст документу на сайті Ради поки відсутній.
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15 червня Порошенко ввів в дію рішення РНБО №2231 від 20 травня про зняття персональних санкцій, введених через іранську ядерну програму. У рішенні РНБО відзначається, що вона підтримала відповідні пропозиції Кабінету міністрів (розпорядження №360 від 29 квітня).
При цьому, згідно з цим рішенням РНБО, певні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб застосовуватимуться до 18 жовтня 2018 року.
Також РНБО доручила Кабміну переглянути постанову №1092 від 5 вересня 2007 року про виконання резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану на предмет її актуальності, а Міністерству закордонних справ - проінформувати Радбез ООН і компетентні органи Європейського союзу про застосування санкцій.