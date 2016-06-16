Порошенко пропонує ВР затвердити зняття санкцій, запроваджених через іранську ядерну програму

Відповідний проект постанови №4825 було внесено в парламент 16 червня.

Ним пропонується затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 травня "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині персональних санкцій".

Текст документу на сайті Ради поки відсутній.

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15 червня Порошенко ввів в дію рішення РНБО №2231 від 20 травня про зняття персональних санкцій, введених через іранську ядерну програму. У рішенні РНБО відзначається, що вона підтримала відповідні пропозиції Кабінету міністрів (розпорядження №360 від 29 квітня).

При цьому, згідно з цим рішенням РНБО, певні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб застосовуватимуться до 18 жовтня 2018 року.

Також РНБО доручила Кабміну переглянути постанову №1092 від 5 вересня 2007 року про виконання резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану на предмет її актуальності, а Міністерству закордонних справ - проінформувати Радбез ООН і компетентні органи Європейського союзу про застосування санкцій.