Вечірнє засідання Ради: кількість зареєстрованих депутатів викликала сміх у парламентарів

Як передає кореспондент УНІАН, коли відбувалася електронна реєстрація парламентаріїв, і табло показувало присутність великої кількості депутатів, у напівпорожньому залі лунав сміх депутатів, оскільки насправді такої кількості парламентаріїв на засіданні ВР немає.

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Сьогодні на умовах анонімності один з народних депутатів повідомив УНІАН, що група парламентаріїв о 13.00 вилітає чартерним рейсом на Євро-2016 до Франції, де в рамках фінальної частини Євро-2016 відбудеться матч між збірними України та Північної Ірландії.

Гра розпочнеться о 19.00.