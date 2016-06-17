В АП озвучили ключову умову для подальшої реалізації політичної частини "Мінська-2"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв на брифінгу в Києві.

"Ключовою передумовою всіх подальших зрушень на так званому політичному напрямі є забезпечення безпекового блоку зазначених (Мінських – УНІАН) домовленостей", - заявив він.

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"Крім того, ми говорили (під час консультацій радників глав країн "нормандської четвірки" в Мінську - УНІАН) і про питання, пов’язані з виведенням усіх російських формувань, ми говорили про відновлення Україною контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону", - додав Єлісєєв.

При цьому в АП назвали "червоні лінії" виборчого процесу на Донбасі.

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"Що стосується нас як радників (глав держав "нормандської четвірки" - УНІАН), то ми, відповідно до Мінська, обговорювали модальності такого виборчого процесу, тобто ми обговорювали ті "червоні лінії", якім мають бути обов’язково дотримані, які для нас, для України є принципово важливими», - сказав Єлісєєв і додав: "Дуже добре і прикметно, що абсолютно чітко нашу позицію було підтримано з боку наших партнерів".

За його словам, "червоні лінії" – це питання, пов’язані із виведенням військ, забезпеченням безпеки виборів за участі політичних партій, забезпеченням прав внутрішньо переміщених осіб брати участь у виборах. "Ми ці модальності обговорювали, і ми будемо далі рухати цей процес", - наголосив Єлісєєв.