Генерал НАТО розповів, коли Альянс повернеться до нормальних відносин з Росією

Про це заявив голова військового комітету НАТО, генерал Петр Павел, передає Радіо Свобода.

"Що стосується співпраці НАТО-Україна, то складовою переговорів міністрів оборони, які недавно закінчились, було засідання Північно-атлантичної ради плюс Україна, тобто формату НАТО-Україна. Переговори такого самого формату відбудуться з президентом Порошенком, цього разу у Варшаві у липні", – наголосив Павел на зустрічі у Празі.

Голова військового комітету альянсу також нагадав, що "НАТО однозначно декларує тривалу підтримку України у політичній галузі, тобто однозначно заявляє, що повернення до нормальних відносин з Росією не буде можливим аж до відновлення територіальної цілісності України в її чинних кордонах".

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Генерал Петр Павел наголосив, що "всі країни альянсу однозначно заявили, що не мають наміру змиритись з анексією Криму як із фактом, також всі країни альянсу підтримали план співпраці з Україною, її Збройними силами".

"Зараз існує п’ять трастових фондів (для допомоги НАТО Україні ­– Ред.) , – заявив генерал Петр Павел, – є також низка програм між країнами-членами альянсу і Україною у справі розвитку Збройних сил, навчання, розбудови Генерального штабу і міністерства на основі стандартів альянсу".

"В України є дуже докладно розроблений план до 2020 року, щоб досягнути повної взаємної співпраці з альянсом", – наголосив Павел.

Щодо можливого членства України у НАТО, "то це справа, яка потребує передусім політичних рішень, але тільки тоді, коли будуть виконані всі критерії. Поки що думаю передчасно про це говорити. І Україна, українське керівництво свідоме того, що дорога до виконання всіх вимог – це низка років, якщо не десятки років", – сказав Павел.