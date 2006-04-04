Ціни на нерухомість зележатимуть від нового парламенту

Ситуація на ринку нерухомості багато в чому залежатиме від дієздатності нового складу Верховної Ради. Таку думку висловив президент Української будівельної асоціації Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

За його словами, на даний момент для розвитку ринку нерухомості необхідно на законодавчому рівні вирішити цілий ряд принципових і невідкладних питань. «Це і механізм захисту прав інвесторів, і встановлення прозорих механізмів відведення землі під будівництво, і відповідальність держави за реалізацію інвестиційних проектів, дотримання існуючих правил і процедур тощо», - пояснив Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Коментуючи вибори столичного голови і депутатів Київради, президент УБА акцентував увагу на тому, що всі учасники виборчого процесу обіцяли зробити ринок нерухомості прозорим. «Це стосується і тих сил, які перемогли. Всі розуміють важливість цього питання. Але найголовніше – реалізувати на практиці дані виборцю обіцянки», - наголосив Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Довідка УНІАН. Українська будівельна асоціація створена в травні 2005 року, до неї ввійшли більш як 80 інвестиційно-будівельних компаній. Своєю метою УБА визначає поліпшення інвестиційного клімату і розвиток будівельної галузі в Україні. У компаніях УБА працюють близько 120 тис. чоловік.