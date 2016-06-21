Порошенко закликає ЄС продовжити санкції проти Росії
12:30, 21 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає Європейський Союз продовжити санкції проти Росії.
Порошенко вкотре закликав Росію вивести свої війська з території України / УНІАН
Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу ITele, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Санкції - це ефективний тиск на Росію. І вони мають бути продовжені», - цитує президента його прес-секретар.
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Крім того, Порошенко вкотре закликав Росію вивести свої війська з території України.
Як повідомляв УНІАН, комітет Постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) планує у вівторок, 21 червня, розглянути питання продовження секторальних санкцій проти Росії у зв'язку з її діями в Україні.
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