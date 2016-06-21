Порошенко закликає ЄС продовжити санкції проти Росії

Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу ITele, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Санкції - це ефективний тиск на Росію. І вони мають бути продовжені», - цитує президента його прес-секретар.

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Крім того, Порошенко вкотре закликав Росію вивести свої війська з території України.

Як повідомляв УНІАН, комітет Постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) планує у вівторок, 21 червня, розглянути питання продовження секторальних санкцій проти Росії у зв'язку з її діями в Україні.