Геращенко передала радникам Олланда свідчення Солошенка і Афанасьєва про тортури в Росії

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Говорячи про сьогоднішню зустріч президента Петра Порошенка з його французьким колегою Франсуа Олландом, депутат зазначила, що "користуючись нагодою, також змогла коротко поговорити з послом Франції пані Дюмон про візову ситуацію і з радниками президента Олланда про ситуацію з Мінськими угодами та заручниками".

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"Передали їм інтерв'ю Солошенка і Афанасьєва, їх свідчення про тортури в російських тюрмах", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, Солошенко і Афанасьєв були помилувані російським президентом Володимиром Путіним, після чого 14 червня повернулися до України. В обмін на них Україна видала Росії двох власних громадян - журнілістів з Одеси Олену Гліщинську та Віталія Діденка, затриманих минулого року за підозрою в сепаратизмі.