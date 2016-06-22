СБУ не виключає передачі громадянина Франції, який готував теракти на Євро-2016

Про це Грицак сказав в інтерв'ю виданню "Лига.net".

«Частину злочини він скоїв на території України. Нашу частину ми відпрацюємо. Французька сторона буде присутня при процесуальних діях, які відбуватимуться в Україні. Якщо буде рішення через Генеральну прокуратуру, то в майбутньому може бути розглянуте питання про його передачу», - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня співробітники СБУ спільно з прикордонниками у пункті пропуску «Ягодин-авто» під час спроби контрабандою провезти через державний кордон зброю і вибухівку затримали громадянина Франції. У нього було вилучено 125 кг тротилу, 5 автоматів Калашникова, більш як 100 електродетонаторів, два РПГ-7 та 18 пострілів до них.

6 червня у Службі безпеки України заявили, що затриманий француз готував теракти на Євро-2016.

Читайте такожГрицак: Видані Росії одеські сепаратисти залучені в конфлікт "групи ФСБ" і "групи Суркова"

За даними СБУ, в грудні 2015 року в поле зору контррозвідників потрапив громадянин Франції, який під час перебування на сході України намагався встановити контакти з українськими військовими під виглядом волонтерської допомоги. Француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової міграції іноземців, про поширення ісламу і глобалізацію світу. Також він повідомив про бажання здійснити низку терактів на знак протесту.

У квітні 2016 року терорист знову прибув до України і під контролем СБУ провів тестування зброї та вибухівки, призначених для здійснення терактів під час проведення у Франції Євро-2016.