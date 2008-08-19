Партія регіонів споряджає автопоїзд у Південну Осетію

У Донецьку обласне відділення Партії регіонів споряджає автопоїзд з 100 тоннами продовольства для відправки до Південної Осетії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної організації Партії регіонів, в автоколоні з гуманітарною допомогою - п`ять вантажівок з цукром, згущеним молоком, вершковим маслом і кондитерськими виробами.

Цією акцією буде дано старт початку збору гуманітарної допомоги для жителів Південної Осетії у всіх містах і районах Донецької області, відзначили в прес-службі.

Крім того, голова облвідділення Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що «щодня до нас в партію надходять дзвінки від жителів Донбасу і України з тривогою про ту ситуацію, що склалася сьогодні в Південній Осетії». «Цей вантаж - це реакція Донбасу на горе мирних людей і перш за все дітей. Ми відправляємо допомогу, щоб вона якомога швидше дійшла до постраждалих», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

У прес-службі також уточнили, що відправка автопоїзда намічена на ранок 22 серпня з площі імені Леніна.