Brexit не вплине на готовність Європарламенту запровадити безвізовий режим для України - Шульц

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петро Порошенко сьогодні у Брюсселі, зазначили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що Мартін Шульц запевнив Петра Порошенка, що "внутрішні процедури, пов’язані з виходом Великої Британії з ЄС, не вплинуть на готовність Європарламенту щодо запровадження безвізового режиму для громадян України".

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Велика Британія була членом ЄС впродовж 43 років.

Парламент зобов'язаний розглядати будь-яку петицію, яка набрала понад 100 тис. підписів.