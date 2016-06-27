Тука розкритикував заклики щодо повернення ядерного статусу Україні (відео)

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає Еспресо.

"Щодо повернення атомної зброї є дуже багато спекуляцій. Ті, хто каже про повернення ядерного статусу, не кажуть про кількість коштів, які треба витратити на її утримання. Уявіть собі, що було б, якби "ДНР" володіла цією ядерною зброєю", - заявив Тука.

Читайте такожТука розповів про ще один "сценарій" Кремля: "Північні олені" не дадуть нам спокійно відвоювати втрачені землі

Також він виступає проти відмови від окупованих територій.

"Дуже прикрі думки про відмову від територій. Думка про відмову від територій має чимало апологетів, навіть у політикумі, і я хотів би зібрати всіх цих людей, які безвідповідально пропонують відмовитись від територій, збудувати так званий "китайський мур", і поставити їм одне питання: скільки це коштуватиме Україні? Перед тим, як це пропонувати, треба думати про наслідки", - заявив Тука.

Раніше Тука заявляв, що на Луганщині після деокупації може виникнути демографічна катастрофа.