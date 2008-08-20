Ющенко: необхідно інтернаціоналізувати миротворців у Грузії

Україна і Румунія мають спільні підходи до питання врегулювання конфлікту на Кавказі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Румунії Трояном БЕСЕСКУ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що у ході двосторонніх переговорів було підтверджено, що Румунія має спільні позиції з Україною стосовно основних напрямків врегулювання конфлікту, що знайшло відображення і в спільній заяві, які оприлюднили президенти у ході прес-конференції.

У заяві наголошується, що, на думку глав двох країн, основним принципом врегулювання конфлікту має бути визнання територіальної цілісності і суверенітету Грузії. «Ми вітаємо досягнення, за посередництва Європейського Союзу, ОБСЄ, попередніх домовленостей між Російською Федерацією і Грузією, стосовно шляхів врегулювання даного конфлікту», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, за останні 10-11 днів завдяки колосальним міжнародним зусиллям вдалося сформулювати план дій, який дозволив призупинити активні військові дії. «Мені здається, що це може бути гарним прикладом того, як у міжнародному діалозі можна досить швидко вгамовувати, а дещо пізніше - й вирішувати подібного роду конфлікти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що, разом з тим, Україна і Румунія серйозно стурбовані, що реалізація цих домовленостей по значному ряду позицій сьогодні уповільнюється, у тому числі це стосується питання виведення російських військ із Грузії.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, у спільній заяві велика увага приділяється необхідності серйозного удосконалення формату перебування миротворчих сил у зоні конфлікту.

За словами Президента, миротворча формула, яка працювала до цього, продемонструвала свою неефективність. На його думку, необхідно значно інтернаціоналізувати миротворчий контингент, але і залишити значну роль Росії.

Також у заяві йдеться про необхідність гуманітарної та економічної допомоги Грузії. Зокрема, обидва президенти наголосили на необхідності проведення міжнародної донорської конференції з економічних і гуманітарних питань. Зі свого боку, В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Грузії.

У свою чергу, Т.БЕСЕСКУ підтвердив, що позиції Румунії є дуже близькими до позицій України. Водночас він наголосив, що сьогодні пріоритетом має бути не з’ясування питання, хто винен у конфлікті, а пріоритетом має бути, як втілити у життя «план Саркозі» з мирного врегулювання конфлікту між Росією і Грузією. Він також наголосив, що необхідно говорити про територіальну цілісність Грузії.