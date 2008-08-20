Литвин: нейтралітет України - основа консолідації суспільства

Лідер Народної партії В.Литвин вважає, що нейтралітет України у будь-яких збройних конфліктах між третіми сторонами може стати основою для консолідації суспільства. Про це він заявив перебуваючи сьогодні з робочим візитом в Одеській області.

Лідер фракції блоку Литвина вважає, що Україна мала унікальний шанс стати посередником у врегулюванні грузино-російського збройного конфлікту і для цього зовсім не потрібно було вставати на чийсь бік. «Найкраща позиція – нейтралітет. Сьогодні Україна має унікальний шанс для того, щоб реалізувати свою зовнішню політичну доктрину як позаблокова держава, яка займає позицію активного нейтралітету, яка не сприймає принцип нейтральності минулого століття, яка своєю унікальною позицією буде робити свою унікальну місію забезпечення переговорних процесів, здійснення посередницьких місій», - заявив він.

Володимир Литвин також вимагає від влади вжиття невідкладних заходів по приборканню цін. «Сьогодні це першочергова задача. Зараз вже більше нікого не хвилюють гучні заяви про подолання інфляції і приборкання цін. Ціни підняті до нереальних висот! За півроку хліб подорожчав на 30%, м‘ясо – на 50%, стоїть питання про фізичне виживання людей!», - зазначив голова фракції.

Володимир Литвин наголосив, що ситуація, коли продукти харчування стають розкішшю як зараз є неприпустимою. «Необхідний чіткий державний контроль за цінами та їх регулювання виключно ринковими методами», - підкреслив він