ПА ОБСЄ обговорить можливість розміщення на Донбасі миротворців

Про це повідомляє прес-служба ПА ОБСЄ.

Щорічна сесія матиме назву "25 років парламентської співпраці: побудова довіри за допомогою діалога".

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На сесії 1 липня очікуються виступи президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, прем'єр-міністра Грузії Ґіорґі Квірікашвілі, спікера парламенту Грузії Давіда Усупашвілі, діючого голови ОБСЄ та міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва.

Сесія збере близько 300 депутатів парламентів приблизно 50 країн для обговорення і прийняття резолюцій щодо деяких поточних найбільш актуальних проблем у галузях безпеки, прав людини, економіки та навколишнього середовища.

Очікується, що під час дебатів буде розглянуто кризу в Україні, тривалі конфлікти у Грузії, ситуацію з основними свободами у Криму, транснаціональний тероризм, боротьбу з корупцією, права біженців, неонацизм у Європі, кліматичні зміни та скасування санкцій проти парламентаріїв.

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Водночас, у програмі сесії йдеться про те, що планується розглянути, "чи повинна бути розгорнута міжнародна операція із підтримання миру в Україні для посилення Мінських угод".