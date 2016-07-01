Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН вже наступного року

08:25, 01 липня 2016
Політика
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Україна головуватиме в Радбезі у лютому 2017 року.

Фото ukraineun.org

Про це у своєму Twitter написав постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

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"З обранням нових членів на наступні 2 роки нарешті знаємо, що Україна головуватиме в Раді Безпеки в лютому 2017. Вже готуємось", - йдеться у повідомленні.

Також Єльченко нагадав, що скоро відбудеться індикативне голосування за нового Генсека організації: "Починаємо липень в Раді Безпеки, головує Японія. Буде цікаво-перше індикативне голосування за майбутнього Генсека ООН, кандидатів забагато".

Як писав УНІАН, раніше український посол в ООН повідомив, що представники Росії в Раді безпеки ООН здійснюють тиск на інших членів організації під час голосування питань, пов'язаних із Україною.

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