Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН вже наступного року

Про це у своєму Twitter написав постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

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"З обранням нових членів на наступні 2 роки нарешті знаємо, що Україна головуватиме в Раді Безпеки в лютому 2017. Вже готуємось", - йдеться у повідомленні.

До речі, з обранням нових членів на наступні 2 роки нарешті знаємо, що Україна головуватиме в Раді Безпеки в лютому 2017. Вже готуємось. — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 1, 2016

Також Єльченко нагадав, що скоро відбудеться індикативне голосування за нового Генсека організації: "Починаємо липень в Раді Безпеки, головує Японія. Буде цікаво-перше індикативне голосування за майбутнього Генсека ООН, кандидатів забагато".

Починаємо липень в Раді Безпеки, головує Японія. Буде цікаво-перше індикативне голосування за майбутнього Генсека ООН,кандидатів забагато. — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 1, 2016

Як писав УНІАН, раніше український посол в ООН повідомив, що представники Росії в Раді безпеки ООН здійснюють тиск на інших членів організації під час голосування питань, пов'язаних із Україною.