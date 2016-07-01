Порошенко: За останній місяць ми двічі обговорювали з Путіним звільнення заручників

18:13, 01 липня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що за останній місяць двічі розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських заручників, які перебувають у в’язницях Російської Федерації та на окупованих територіях Донбасу.

REUTERS

Про це він повідомив в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

«Можу сказати, що протягом останнього місяця ми мали дві розмови (з президентом РФ Путіним – УНІАН), і вони були повністю присвячені звільненню заручників», - сказав Порошенко.

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«Десятки українців були заарештовані і перебувають у в’язницях Російської Федерації лише через те, що вони мають українські паспорти. Сотні українців перебувають у підвалах на окупованих територіях як заручники злочинної влади», - додав президент України.

«Ми вимагаємо дотримання Мінських домовленостей, включно і в частині невідкладного звільнення заручників. Розмови були присвячені звільненню заручників», - заявив Порошенко.

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