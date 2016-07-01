Порошенко: За останній місяць ми двічі обговорювали з Путіним звільнення заручників

Про це він повідомив в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

«Можу сказати, що протягом останнього місяця ми мали дві розмови (з президентом РФ Путіним – УНІАН), і вони були повністю присвячені звільненню заручників», - сказав Порошенко.

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«Десятки українців були заарештовані і перебувають у в’язницях Російської Федерації лише через те, що вони мають українські паспорти. Сотні українців перебувають у підвалах на окупованих територіях як заручники злочинної влади», - додав президент України.

«Ми вимагаємо дотримання Мінських домовленостей, включно і в частині невідкладного звільнення заручників. Розмови були присвячені звільненню заручників», - заявив Порошенко.