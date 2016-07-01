У МЗС прокоментували продовження ЄС антиросійських санкцій: це чіткий сигнал для РФ (відео)

Про це заявив директор департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв, передає Еспресо.TV.

"Цим рішенням держава-агресор знову отримала чіткий сигнал. По-перше, що ЄС цінностями не торгує. По-друге, що всі намагання підкупити країни, окремих політиків та зруйнувати європейську єдність у росіян не пройшли", - зазначив він.

За словами Макеєва, продовження санкцій також нагадує Росії про необхідність виконання Мінських домовленностей.

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"Виходом із санкцій має бути те, що агресор й окупант має завершити цю агресію та окупацію через повне виконання Мінських домовленностей та вихід з Донбасу і Криму", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Європейський Союз затвердив ухвалене раніше рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії, застосовані через її дії в Україні.