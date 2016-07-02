Масштабна корупційна схема в СЕС України: суд обирає запобіжний захід стосовно головного санлікаря
Солом'янський районний суд Києва розпочав судове засідання по обранню запобіжного заходу головному санітарному лікарю України Святославу Протасу, затриманому 30 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що сторона обвинувачення проситиме суд обрати для Протаса запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Як повідомлялося, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів. Разом з Протасом був затриманий начальник департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурний.
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Детективи Національного антикорупційного бюро України затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) і ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 368 ККУ.