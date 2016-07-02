Масштабна корупційна схема в СЕС України: суд обирає запобіжний захід стосовно головного санлікаря

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що сторона обвинувачення проситиме суд обрати для Протаса запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомлялося, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів. Разом з Протасом був затриманий начальник департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурний.

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Детективи Національного антикорупційного бюро України затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) і ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 368 ККУ.