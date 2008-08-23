Ющенко: сьогодні - день нашої перемоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна витримає усі виклики і ніколи не втратить свою незалежність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на урочистому прийомі з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ідея Незалежності увійшла у свідомість всього українського народу. "Повернення до минулого уже немислиме", - сказав Президент.

Він висловив упевненість, що Україна стоїть на порозі нових звершень. і основою цього є відродження національної пам`яті, традицій, мови тощо.

Президент сказав: "Україна відкриває себе перед світом і водночас відкриває себе для себе".

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна може пишатись багатьма досягненнями, у тому числі високими темпами економічного зростання, а також тим, що вона твердо дотримується курсу на членство в НАТО та Євросоюзі.

"Це наш орієнтир, це наш незмінний і незупинний український вибір", - сказав він.

Президент підкреслив, що Україна уважно ставиться до нових небезпек і загроз як внутрішнього, так і зовнішнього життя. "Я твердо знаю: Українська держава здатна знайти усі належні відповіді на новопосталі виклики", - сказав він, додавши, що "сьогодні - день нашої перемоги і нашого успіху".

В.ЮЩЕНКО привітав усіх присутніх з Днем Незалежності.

На урочистому прийомі присутні дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, міністри, у тому числі міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, керівники силових відомств, іноземні гості, діячи культури і мистецтва, а також олімпійці, які вибороли нагороди у Пекіні.