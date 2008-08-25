Литвин про Грузію, СРСР, злочин проти народу та реалії сьогодення

Лідер фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН переконаний, що намагання політиків вогнем і кров’ю вирішити питання територіальної цілісності є злочином проти власного народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції на своїй батьківщині - у місті Новограді-Волинському Житомирської області, куди прибув на святкування Міжнародного свята літератури і мистецтва "Лесині джерела", що проходить в рамках відзначення в Україні Дня Незалежності.

"Тому ініціатива Грузії заслуговує осуду і засудження, про що сьогодні говорить все більше міжнародних політиків - відставних і діючих", - відзначив В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зазначив, що "коріння конфлікту в Грузії слід пов’язувати з наслідками розпаду Радянського Союзу", та закликав сучасників осмислити ці наслідки “в історичному, економічному, політичному, людському розумінні".

За його словами, "проблема територій не мала визначального значення за часів Радянського Союзу, коли вважалося, що ми перебуваємо в одному загальносоюзному домі і питання територій великого значення не має. З врахування саме цього, очевидно, території передавалися від одних республік іншим за часи радянської влади, приблизно, сто разів ( і України - також)", - сказав В.ЛИТВИН.

Він вважає, що політики мають враховувати реалії сьогодення та користуватися нормами міжнародного права.

"Сьогодні якщо ставити питання про відновлення історичної справедливості, то це може призвести до того, що полум’я може бути на всьому пострадянському просторі. Тому зрозуміло, що треба жити реаліями, які склалися на сьогоднішній день, до чого закликає міжнародне право", - підкреслив лідер НП.