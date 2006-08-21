У Києві при отриманні хабара затримано високопоставленого чиновника

У Києві при спробі отримання хабара затримано високопоставленого чиновника однієї зі столичних районних держадміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради з посиланням на джерело в Управлінні МВС України в м.Києві, в результаті проведення спільної спецоперації Київської міської державної адміністрації та столичного управління МВС з виявлення фактів корупції в органах державної влади, при спробі отримання хабара на велику суму було затримано одного із чиновників районної державної адміністрації. За цим фактом порушено кримінальну справу.

У повідомленні прес-служби також зазначається, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ неодноразово наголошував на тому, що одним із першочергових завдань його команди є викорінення корупції з органів державної влади, незважаючи на політичну приналежність осіб, яких підозрюють у скоєнні таких злочинів.