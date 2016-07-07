Порошенко: Ніде в Європі немає стільки віри в ЄС, скільки в Україні

"Україна є частиною Європи, глибоко усвідомлюючи свої власні гріхи, - і вона хоче рухатися вперед. Незважаючи на війну, незважаючи на кризу віри в Європі, ніяка ціна не надто висока для українців, щоб стати кращим народом. Brexit чи ні, криза чи ні, війну чи ні, ми будемо йти по шляху інтеграції в ЄС. Що означає: більше справедливості і поваги, менше корупції і пострадянської безглуздості", - пише Порошенко на сайті Politico.

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"Скрізь, де європейська ідея відступає, вона залишає вакуум, який наповнюється чимось до болю знайомим в історії Європи: національним егоїзмом. Європейська ідея не замінюються чимось новим - далеко від цього. Вона замінюється жадібністю і обмеженістю, замаскованою під прагматизм. Ми не говоримо про черчілівський прагматизм і бачення. Ті, хто вимагає виходу з ЄС - не провидці, а люди, які жадають більше влади і менше відповідальності", - стверджує президент України.

За його словами, як Західна, так і Східна Європа страждають від "лихоманки Brexit".

"Україна сьогодні закликає до повернення до нормальних відносин з Росією, коли Кремль все ще далекий від виконання своїх зобов'язань", - констатує Порошенко.

"Ніде в Європі ви не побачите стільки віри в ЄС, скільки в Україні. Не тому, що ми не знаємо про вади ЄС, а тому, що всі ми дуже добре знаємо альтернативи", - пише президент.