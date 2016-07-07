Нардеп: Приїзд Керрі засвідчує посилення американської уваги до України та Східної Європи
Америка посилює увагу до України та інших країн Східної Європи на фоні російської загрози та нестабільності на Заході.
Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Микола Княжицький, коментуючи приїзд до Києва держсекретаря США Джона Керрі.
"Візит Керрі до України засвідчує, що увага США до України й до цілої Східної Європи лише посилюється, - попри проблеми із можливим виходом Британії з Євросоюзу, попри інші прояви нестабільності в країнах Заходу", - сказав він.
"Справджується прогноз, даний минулого тижня Яценюком під час його поїздки до Вашингтону. Білий Дім на фоні "Брекзіту" активізує співпрацю зі своїми важливішими й надійнішими партнерами - східними країнами-членами НАТО та демократичними республіками колишнього СРСР", - додав Княжицький.
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Народний депутат зазначив, що приїзд Джона Керрі є виявом чіткої тенденції американських дипломатичних зусиль щодо країн Східної Європи.
"Подивіться, які зусилля зараз докладаються Держдепартаментом і Білий Домом щодо східноєвропейського регіону. У Вашингтоні прийняли діючого прем’єра Гройсмана, потім, - минулого тижня, - лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка. Говорили про війну на Донбасі, продовження санкцій проти Кремля, розширення західної військово-технічної та фінансової допомоги Україні", - сказав він.
"На початку цього тижня держсекретар Керрі відвідав Грузію: іншу країну, яка потерпає від російської агресії, домовлено про допомогу також і їй. З Києва Джон Керрі і Президент Порошенко летять на саміт НАТО, який відбудеться де? У Варшаві - іншій східноєвропейській країні, яка послідовно виступає проти гібридної агресії Кремля, вимагає розширення санкцій, розміщення на своїй території додаткових підрозділів НАТО, американських ракетних комплексів. Тенденція очевидна", - наголосив Микола Княжицький.
Як відомо, Президент України Петро Порошенко сьогодні, 7 липня, зустрінеться у Києві з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Джоном Керрі.
Наприкінці червня лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебував у Вашингтоні на запрошення Білого Дому. Яценюк провів зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом, міністром торгівлі США Пенні Прітцкер та міністром фінансів Джейкобом Лью; членами Сенату і Конгресу; першим заступником виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном.