Німецьке відомство вибачилося за прикру помилку "Сімферополь, Крим, Росія" у своїх документах

Про це ідеться у відповіді відомства на запит DW.

У відомстві підтвердили, що інцидент мав місце. Причину помилки пояснили "недостатньою перевіркою інформації чиновником". "До відома всіх працівників відомства довели, що подібний інцидент не може повторитися", - запевнив Удо Меллер, прес-секретар відомства у справах іноземців Ганновера у п'ятницю, 8 липня. Меллер також зазначив, що відомство принесло свої вибачення консулу Генерального консульства України в Ганновері Тарасу Кулайцю.

Напередодні DW звернулась до відомства у Ганновері з проханням пояснити, чому у формулярі зобов'язання, на підставі якого у закордонних консульствах ФРН надається гостьова віза в Німеччину, окупований Крим "приписали" Росії.

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Документ, в який з неуважності чиновника закралася помилка, німецьке відомство видає іноземним легальним резидентам ФРН, котрі бажають запросити до себе родичів чи друзів. В адресному рядку документа, що надалі є ключовим в аплікаційному пакеті пошукачів німецької візи, клерк німецького відомства написав наступне: "Сімферополь, Крим, Росія". Відсканований документ зі скандальною помилкою німців опублікувала на власній Facebook сторінці перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

Відреагувало на помилку німецьких бюрократів і МЗС Німеччини. "Позиція федерального уряду щодо Криму залишається незмінною. Разом з нашими партнерами по ЄС ми не визнаємо незаконну анексію Криму Російською Федерацією", - запевнили у МЗС ФРН.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за доєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.