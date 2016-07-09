НАТО та Україна закликали Росію вплинути на бойовиків та виконати Мінські домовленості - заява

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, ухваленій по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, яке пройшло сьогодні у Варшаві в рамках саміту Альянсу.

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"Росія продовжує розпалювати стан нестабільності у східній Україні, що призвело до втрати майже 10 тисяч життів на Донбасі і позбавляє Україну значної частини її економічного виробництва. Ми особливо стурбовані зростанням порушень режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення, в першу чергу, проросійськими бойовиками. Це не створює сприятливих умов для мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві.

Лідери НАТО і України нагадали, що згідно з пакетом заходів із реалізації Мінських домовленостей, негайне і повне припинення вогню в окремих районах Донецької і Луганської областей мало виконуватися з 15 лютого 2015 року.

"Ми заявляємо про свою рішучу підтримку повному виконанню Мінських домовленостей і вітаємо роботу, проведену в "нормандському форматі" та Тристоронній контактній групі, спрямовану на врегулювання конфлікту у східній Україні дипломатичними засобами і за допомогою діалогу", - наголошується в документі.

У цьому зв'язку лідери закликали всі сторони повною мірою виконувати зобов'язання, які вони взяли на себе, включаючи дотримання режиму припинення вогню та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей "так скоро, як це, згідно з Мінськими домовленостями, дозволять умови безпеки".

"Ми очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання і використає свій вплив на бойовиків, щоб вони виконали свої зобов'язання в повному обсязі. Ми закликаємо Росію припинити політичну, військову та фінансову підтримку бойовиків і виконати свої зобов'язання, взяті в рамках Мінського пакету заходів, включаючи виведення своїх збройних сил і військової техніки з території України і дозволити Україні відновити повний контроль над державним кордоном", - заявили учасники засідання Комісії Україна-НАТО.

У заяві лідери НАТО і України також привітали звільнення льотчиці, народного депутата Надії Савченко і закликали сторони забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб.

"Ми повністю підтримуємо Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ), яка відіграє ключову роль у сприянні деескалації конфлікту, і підкреслюємо важливість повного і безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ", - наголошується в заяві.

На переконання лідерів, перешкоджання роботі СММ, яке продовжується переважно в районах, які перебувають під контролем проросійських бойовиків, є порушенням Мінських домовленостей і серйозно ускладнює функцію моніторингу СММ. "Ми, як і раніше, впевнені в тому, що всеохоплюючий політичний процес, спрямований на відновлення законності та конституційного ладу в окремих районах Донецької і Луганської областей України, можливий за умови ефективного забезпечення безпеки", - йдеться в заяві.