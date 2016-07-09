Порошенко анонсував розробку дорожньої карти для забезпечення безпеки на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це український президент сказав у суботу у Варшаві за результатами зустрічі в форматі "Велика п'ятірка плюс Україна", яка відбулася на полях саміту НАТО.

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"З понеділка ми розпочинаємо консультації зовнішньополітичних радників за участю міністра закордонних справ Павла Клімкіна по розробці документу, так званої дорожньої карти, де Україна має обговорити ситуацію щодо безпекового компоненту і чіткої прив'язки до того, що має бути безперешкодний доступ для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, чітка позиція про стале припинення вогню та забезпечення цього режиму через відповідне положення сторін, гарантоване відведення важкої артилерії, взяття під контроль ділянок, де буде відведена важка артилерія", - повідомив Порошенко.

За його словами, українська сторона "чітко наголосила на тому, що мають бути звільнені всі заручники, що СММ має мати доступ до всієї окупованої території, до неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону для того, щоб не допустити інфільтрації російських регулярних військ, підрозділів російських найманців, ввезенню техніки, артилерії, боєприпасів, пального, щоб були створені всі умови для початку політичного процесу".

"Наша делегація вдячна позиції наших партерів, союзників", - підкреслив він.

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Порошенко повідомив, що під час зустрічі з "Великою п'ятіркою" "ми дуже ретельно та довго, більше півтори години вибудовували механізм координації наших зусиль щодо забезпечення скоординованих дій по імплементації Росією взятих на себе зобов'язань".

Він звернув увагу на те, що в підсумковому документі Комісії Україна-НАТО було чітко зазначено, що політична частина Мінських домовленостей, включаючи проведення виборів, може бути реалізована виключно після створення необхідних умов безпеки. "Ця позиція знайшла необхідне підтвердження на зустрічі з "п'ятіркою", - наголосив Порошенко.

У зустрічі в форматі "Велика п’ятірка плюс Україна" взяли участь президент України Петро Порошенко, президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.