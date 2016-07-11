У Києві розпочалася зустріч президента України та прем’єр-міністра Канади (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко на ґанку перед будинком Адміністрації президента зустрів канадського прем’єра, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

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На площі перед будинком президентської Адміністрації встановлено Державні прапори України та Канади. Пролунали гімни двох держав.

Під час урочистої церемонії зустрічі були присутні члени української та канадської офіційних делегацій, представники українських, канадських та іноземних засобів масової інформації, зазначається в повідомленні.

Президент України та прем’єр-міністр Канади оглянули стрій воїнів Почесної варти, привітали Державний прапор України уклоном голови та представили делегації своїх країн.

По завершенні офіційної церемонії зустрічі Трюдо розпочалися українсько-канадські переговори під головуванням глави Української держави та прем’єр-міністра Канади, поінформували в прес-службі, додавши, що сьогодні буде підписана Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.