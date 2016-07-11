Тимчук: На Луганщині є небезпека появи "Газпромівської народної республіки"

Про це пише Дмитро Тимчук з посиланням на статтю «Газпромівська народна республіка або «Новопсковський котел», опубліковану на сайті «Інформаційний опір».

За словами автора статті, кандидат в депутати від Опозиційного блоку в 114-ому окрузі Борис Лебедєв, який є маріонеткою в руках Юрія Бойка і Дмитра Фірташа, в разі перемоги може спровокувати появу газової народної республіки. Його перемога - це отримання повного контролю для Фірташа і «Газпрому» над газовою системою Луганщини.

Росія вже кілька років розробляє та реалізує стратегію виключення України з процесу транспортування газу в Європу. Якщо ж Росія отримає повний контроль над газогоном на Луганщині, у перспективі вона буде мати можливість знизити до мінімуму транзит газу Україною», – пише автор.

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Аналітики ІС акцентують увагу на тому, що значна частина інфраструктури на Донбасі вже в руках росіян. Через Новопсков (і територію 114-го виборчого округу) проходить цілий пучок магістральних газогонів («Уренгой-Новопсков», «Петровськ-Новопсков» та ін.), які закінчуються в м. Ізобільному (Ставропольський край, РФ).

Щоб контролювати Новопсковський хаб, росіянам залишилося отримати цю ділянку, який проходить по території 114 округу, з ключовими об'єктами в Новопскові.

«Саме для цього і може знадобитися пан Лебедєв, який знає район як свої п'ять пальців. У разі перемоги Лебедєва, «газовики» отримають формального лідера території і широкі можливості як для торгу з Банкової, так і для дестабілізації ситуації в регіоні. Цілком можливо навіть створення «Луганської газової республіки», – впевнені експерти.

Автор звертає увагу на те, що перемога Лебедєва на виборах може бути сфальсифікована. «Зараз в окружній виборчій комісії представники БПП (2 квоти), «Батьківщини» (2 квоти), Радикальної партії Ляшка (2 квоти), «Громадянської позиції» Гриценка та «Єдиної Країни» голосують синхронно з офіційними і «технічними» представниками «Опоблоку». З боку це виглядає як «договірняк» та свідомий злив виборів. На практиці, радше за все, відбувається як завжди – партійні боси зайняті своїм та не заглибилися в деталі, а місцеві функціонери «мотивовані» і ведуть свою гру», – пише автор статті.

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Нагадаємо, раніше народний депутат Дмитро Тимчук звернувся з офіційним запитом до СБУ та ГПУ з проханням вжити заходів для попередження фальсифікацій і зриву голосування. Також він ініціював перевірку організаторів виборчої кампанії Лебедєва на предмет їхньої діяльності навесні 2014 р. Особливий акцент – на джерела фінансування кампанії Лебедєва. «Я не здивуюся, якщо підтвердиться, що його кампанію фінансують з Росії, в тому числі – екс-міністр оборони, який втік. Не можна дозволити, щоб сепаратисти з допомогою махінацій протягували «народних депутатів», яких оплачує Кремль, тобто ворог», – писав Тимчук.