Ющенко у Донецьку побачив зірки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті Донецького культурно-просвітницького центру «Планетарій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави також переглянув фрагменти навчального фільму в демонстраційній залі центру.

Прес-служба зазначає, що культурно-просвітницький центр «Планетарій» оснащено найсучаснішим обладнанням - він зокрема має шість проекторів тривимірного зображення; апаратно-програмний комплекс, що включає професійні цифрові звукові та візуальні системи. Унікальна система цифрового планетарію та застосовані в ньому новітні технології дозволяють глядачеві досягти ефекту просторово-часового переміщення з можливістю моделювання часу з мінімальним проміжком в 100000 років. Завдяки сучасному програмному забезпеченню можна робити виміри й обчислення, спостерігати за астрономічними подіями минулого та майбутнього, переміщатися Сонячною системою, побачити топографію, геологічні параметри та атмосферні характеристики планет, спостерігати за денним і нічним небом у реальному часі, а також рухом небесних світил у реальному й прискореному часі.