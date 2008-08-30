На демонстрації у ВР журналіст перехитрив модернізовану систему Рада

Модернізована система голосування «Рада» у парламенті запрацює через два-три тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що 2 вересня, в день відкриття третьої сесії, депутати голосуватимуть так само як і раніше, нововведення у системі «Рада» ще не працюватиме, оскільки воно не пройшло сертифікацію. За словами спікера, для сертифікації модернізованої системи необхідно 2-3 тижні. При цьому він зазначив, що не хоче використовувати несертифіковану систему, оскільки потім з цього приводу від народних депутатів можуть лунати різні звинувачення.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що модернізована система дозволить, щоб відповідно до вимог Конституції, кожен народний депутат України голосував особисто.

«Мене ніхто ніколи не переконає, чому вчитель в Криму повинен виходити на роботу, лікар в Донецьку повинен виходити на роботу, працівник торгівлі у Львові повинен виходити на роботу, а народний депутат в Києві не приходить на роботу», - сказав він.

За словами голови ВР, для впровадження модернізованої системи «Рада» не потрібно жодних рішень парламенту.

Він повідомив, що на модернізацію системи голосування витрачено 461 тис. грн. при цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що йому вдалося виторгувати 20% від суми, яку хотіли отримати розробники модернізованої системи. За його словами, кошти на модернізацію системи були взяті із зекономлених коштів, передбачених для голови ВР на чартерні рейси. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на ці потреби передбачається 3 млн. грн., а він витратив лише «нуль цілих нуль десятих гривень».

Разом з цим, за словами А.ЯЦЕНЮКА, він усвідомлює, що проблеми в парламенті неможливо вирішити технічно, оскільки їх треба вирішувати політично. Водночас спікер зауважив, що модернізована система голосування все-таки дозволить виправити ситуацію, коли одні народні депутати голосували за інших.

А.ЯЦЕНЮК разом із технічними працівниками парламенту та розробниками системи «Рада» продемонстрував журналістам роботу модернізованої системи. На кожному пульті для голосування встановлено сенсорний датчик. Для того, щоб проголосувати, народний депутат має зафіксувати палець на цьому датчику, а іншою рукою голосувати за допомогою однієї з кнопок “За”, “Проти”, “Утримався”.

Під час демонстрації одному із журналістів все-таки вдалося проголосувати одночасно і на своєму пульті, і на сусідньому.

З цього приводу А.ЯЦЕНЮК пожартував, що у журналіста «музичні пальці», але звернувся до розробників системи з проханням переставити подалі одну від одної кнопки для голосування, пообіцявши журналістам, що виявлений недолік буде усунений вже до завтрашнього дня.