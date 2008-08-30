Богатирьова у США провела широку дискусію

Колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР вважає, що українські політики мусять бути консолідованими, щоб позиція України була зрозумілою Заходу.

Як повідомили УНІАН в Апараті Ради національної безпеки і оборони України, про це С.ПАЙФЕР заявив під час спілкування з секретарем РНБО Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, яка здійснює робочий візит до США.

У рамках візиту Р.БОГАТИРЬОВА провела широку дискусію щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні та її зовнішньополітичних перспектив з відомими представниками експертних груп США.

Виступаючи під час зустрічі, С.ПАЙФЕР зазначив, що Сполучені Штати послідовно підтримують Україну в питанні її демократичного руху та діалогу з Європою. Аби цей діалог отримав якісно новий імпульс, підкреслив С.ПАЙФЕР, українські політики мусять знайти єдину політичну платформу і бути консолідованими, щоб позиція України була зрозумілою для Заходу.

У свою чергу, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила: «Ми усвідомлюємо виклики, що стоять перед Україною як в частині загостреної та нестабільної зовнішньополітичної ситуації через військовий конфлікт а Кавказі, так і в частині відсутності консолідації, єдності політичних сил для розв’язання внутрішньополітичних і економічних проблем України. Президент України Віктор ЮЩЕНКО принципово і послідовно намагається об’єднати політиків для пошуку відповіді на ці виклики. Втім, не всі політичні лідери через власні амбіції готові до вироблення консолідованої позиції в ключових питаннях захисту національних інтересів і часто використовують зовнішні виклики для партійно-електоральних планів не зважаючи на ризики і загрози для національної безпеки. Особливо це стає важливим для оцінок, коли для реалізації політичних планів застосовується владний ресурс. Тому Президент ЮЩЕНКО справедливо звернувся до політиків накласти мораторій на політичну боротьбу саме зараз, коли Україна проходить випробування на консолідовану політичну націю».

Секретар РНБО України також зупинилась на ситуації в українському парламенті.

«Сьогодні урядова більшість не нараховує 226 голосів, немає їх і в опозиції. Тому імовірність позачергових парламентських виборів у зв’язку із патовою ситуацією у діалозі зростає. Втім, враховуючи наростаючі зовнішні виклики, необхідність консолідації всієї української політичної влади для вирішення нагальних стратегічних завдань і консолідації суспільства, вибори сьогодні є небажаними. І дуже хочу вірити, що до них не дійде. Я весь час думаю і щиро вірю в те, що українські політики є відповідальними за свою місію, яку вони взяли на себе добровільно. Президент Віктор ЮЩЕНКО, як реаліст, пропонує діалог – і це найкращий і найбільш бажаний спосіб для налагодження цивілізованого внутрішнього життя і для отримання зовнішньої підтримки», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Крім того, вона провела зустріч із помічником Президента США з питань національної безпеки Стівеном ХЕДЛІ. В ході зустрічі були детально обговорені питання двосторонньої взаємодії в політичній, безпековій, економічній та енергетичній сферах. Особливу увагу було присвячено проблематиці міжнародної безпеки, зокрема, ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту, а також його наслідкам для систем глобальної та регіональної безпеки. С.ХЕДЛІ висловив оптимізм щодо позитивного рішення стосовно приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО на грудневій зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу і виклав позицію США щодо підтримки зусиль України приєднатись до колективної системи безпеки та проведення соціально-політичних і економічних реформ в Україні.

Сторони також обмінялися думками щодо перспектив розширення співпраці між апаратами РНБО та Ради національної безпеки США на експертному рівні в безпекових та оборонних сферах.

Також Р.БОГАТИРЬОВА взяла участь у прийомі на запрошення Проекту перехідних демократій Брюса Джексона.

За програмою візиту Р.БОГАТИРЬОВА також зустрічається із багатьма високопосадовцями, а також з представниками українсько-американської ділової ради та з провідниками української громади.

На завершення візиту секретар РНБО поклала квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні.