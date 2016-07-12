Нардеп: підозрюваних у вбивстві Бузини Медведька і Поліщука побили працівники "Корду"
У Києві співробітники правоохоронних органів побили підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука, повідомив народний депутат Ігор Луценко.
За словами Луценка, Медведька та Поліщука було побито "працівниками "Корду", співробітниками прокуратури Сорокою, Сотніченко, за участю двух «лікарів», які порушили клятву Гіппократа"
"Побили Медведька і Поліщука, їхніх адвокатів, заблокували в приміщені Медведька і Поліщука, відібрали примусово зразки крові і зразки слини, які вони відмовлялися надавати. Все це відбувалось без участі їхніх адвокатів, яких тримали кожного по 30 працівників «Корд»", - написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав. У вбивстві журналіста підозрюють Медведька та Поліщука.
На захист підозрюваних, активістів патріотичних організацій та учасників АТО, виступають ряд народних депутатів. Вони стверджують, що справа проти Медведька та Поліщука сфабрикована.