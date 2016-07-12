Нардеп: підозрюваних у вбивстві Бузини Медведька і Поліщука побили працівники "Корду"

За словами Луценка, Медведька та Поліщука було побито "працівниками "Корду", співробітниками прокуратури Сорокою, Сотніченко, за участю двух «лікарів», які порушили клятву Гіппократа"

"Побили Медведька і Поліщука, їхніх адвокатів, заблокували в приміщені Медведька і Поліщука, відібрали примусово зразки крові і зразки слини, які вони відмовлялися надавати. Все це відбувалось без участі їхніх адвокатів, яких тримали кожного по 30 працівників «Корд»", - написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав. У вбивстві журналіста підозрюють Медведька та Поліщука.

На захист підозрюваних, активістів патріотичних організацій та учасників АТО, виступають ряд народних депутатів. Вони стверджують, що справа проти Медведька та Поліщука сфабрикована.