Лужков: втратимо Севастополь - втратимо Кавказ

Договір між Росією і Україною має бути розірваний, тепер необхідний новий договір, заявив у суботу журналістам мер Москви Юрій Лужков.

"Я вніс пропозицію: протягом вересня договір повинен бути завершений, і Росія повинна запропонувати Україні сісти за стіл переговорів і продумати новий договір", - сказав столичний градоначальник, якому в травні вже заборонили в`їзд на Україну через його промову про статус Севастополя на святкуванні 225-річчя Чорноморського флоту, пише РІА "Новости".

Останні дії України Лужков назвав "відвертою зневагою до договора, неприкритим прагненням у НАТО". Продумати новий договір, на думку Лужкова, необхідно, оскільки йдеться про статус Севастополя.

"Якщо ми втратимо Севастополь, ми втратимо Кавказ", - каже московський градоначальник.