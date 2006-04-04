Херсонський суд не задовольнив Богословську

Суворовський районний суд Херсона не задовольнив позов партії «Віче» про перерахунок голосів на окремих дільницях територіального виборчого округу №184.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №184 Аркадій ПЕКЕЛІС.

За його словами, представники партії «Віче» подали два судових позови до Суворовського районного суду Херсона на членів дільничних виборчих комісій №104 та №130, які, за свідченням спостерігачів від партії «Віче», порушували закон, перериваючи підсумкове засідання ДВК, фальсифікували результати виборів та перешкоджали діям спостерігачів від партії «Віче».

А.ПЕКЕЛІС зазначив, що партія «Віче» вимагала визнати дії членів ДВК неправомірними і провести повторний перерахунок голосів, але суд не задовольнив цю скаргу і відхилив вимоги позовника.

«Це все відвертає нас від основної роботи. На мою думку, ті партії, які ведуть цю масово-агітаційну роботу (про перерахунок голосів – УНІАН), мабуть щось не доробили самі, бо у нас мова не йде про те, що можна заробляти голоси. Можна помилитися на одиниці, але щоб це було масово – цього не має. Ми робили все з представниками партій та блоків і зі спостерігачами», - додав він.

А.ПЕКЕЛІС сказав, що в березні партія «Віче» змінила більше сорока чотирьох своїх членів у дільничних виборчих комісіях. На його думку, зараз роблять заяви про фальсифікації та вимагають перерахунку голосів ті політики, які дуже хотіли потрапити у Верховну Раду, але не потрапили. Він підкреслив, що по 184 територіальному виборчому округу на парламентських виборах партія «Віче» набрала 4,1%. За неї проголосувало 6 тис. 662 виборця.

Довідка УНІАН. На Херсонщині діють п’ять територіальних виборчих округів. Найбільше виборців - 284 тисячі - зареєстровано у 184 територіальному виборчому окрузі, куди входять Суворовський, Комсомольський, Дніпровський райони Херсона. Тут працювало 153 виборчі дільниці.