Ющенко працевлаштує Яценюка і Пинзеника

Колишні міністри фінансів Віктор ПИНЗЕНИК та економіки Арсеній ЯЦЕНЮК найближчим часом можуть бути прийняті на роботу в Секретаріат Президента або в Апараті Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК 21 серпня, повідомляє Ліга.

"Це питання буде вирішуватися найближчими днями", - сказав О.РИБАЧУК.

На запитання, чи стануть В.ПИНЗЕНИК і А.ЯЦЕНЮК його заступниками, глава Секретаріату відповів: "Можливо. А можливо, в РНБО. А може, будуть призначені радниками Президента".

В.ПИНЗЕНИК обіймав посаду міністра фінансів з 4 лютого 2005 року по 4 серпня 2006 року. А.ЯЦЕНЮК працював на посаді міністра економіки з 27 вересня 2005 року по 4 серпня 2006 року.