Депутат, що запустив дрон у Раді, обіцяє "ще цікавіші заходи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час брифінгу.

Так, Ігор Луценко, що сьогодні запустив квадрокоптер у залі парламенту, пообіцяв, що боротьба з кнопкодавством вестиметься "ще цікавішими заходами".

В свою чергу Олексій Рябчин заявив, що його "дістало кнопкодавство, яке є в сесійній залі Верховної Ради".

"Минулого тижня ми схопили за руки декількох кнопкодавів, зафільмували це, передали до керівництва ВР, але жодної реакції. І дуже ганебні законопроекти були ухвалені саме завдяки кнопкодавству, тому що в коаліції немає голосів і вони вдаються до таких заходів", - сказав депутат.

На його думку, такі "кричущі" порушення регламенту мають бути "упіймані такими інноваційними та радикальними засобами, як зйомка з квадрокоптера".

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Своєю чергою депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум сказала, що їй соромно перебувати в парламенті, який після Революції гідності "дозволяє собі по 20-25 голосів кнопкодавити".

"Фактично ми повертаємося до часів "піаністів" Януковича, тільки більш інноваційних і таких, який взагалі не можна спіймати", - наголосила вона і додала, що це ганьба для парламенту.

За словами Шкрум, нормальним є використання таких сучасних засобів як квадрокоптер.

"Раніше за кнопкодавство били, душили галстуками. Ті люди, які зараз у коаліції, зупиняли кнопкодавство такими методами. Тепер чомусь вони злякалися маленького відео", - сказала Шкрум. За її словами, використаний сьогодні у сесійній залі квадрокоптер в подальшому буде направлено на фронт.