Під купол Ради запустили дрон, Парубій заявив про спробу зірвати засідання (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, його запустив народний депутат Ігор Луценко (фракція “Батьківщина”).

Перед цим члени цієї фракції заявили про те, що в залі відбувається неперсональне голосування при ухваленні законопроектів і що вони будуть боротися з цією проблемою найрадикальнішими методами.

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Представники фракцій коаліції закликали голову ВР Андрія Парубія навести порядок в сесійній залі.

Парубій заявив, що відбувається зрив роботи парламенту.

На слова про те, що будуть покарані ті, хто запустив безпілотник, деякі депутати відповіли, що в регламенті ВР не передбачена норма про покарання за запуск безпілотника в сесійній залі.

У свою чергу член фракції “Народний фронт” Лапін закликав фракцію “Батьківщина” віддати цей безпілотник воїнам на сході України, бо їм не вистачає техніки, щоб бачити терориства. При цьому він заявив: “Ганьба вам, сволочі!”.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 липня, Рада прийняла ряд рішень щодо перейменування населених пунктів в рамках декомунізації, а також ратифікувала Паризький договір з клімату.