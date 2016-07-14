Двох екс-чиновників Нацбанку посадили під арешт й призначили заставу в 10 та 20 мільйонів

Колишньому заступнику голови НБУ Олексію Ткаченку присудили 60 діб ув'язнення або 20 млн гривень застави, передає ТСН.

Колишньому керівнику генерального департаменту банківського нагляду НБУ Роману Яковлеву присудили 60 діб ув'язнення або 10 млн гривень застави. Обвинувачення вимагало призначити застави обом по 400 млн грн. Захист обох підозрюваних збирається оскаржити рішення.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що Генпрокурор Луценко особисто керував проведенням цієї операції спільно з головою Служби безпеки. А у затриманні допоміг підрозділ "Котики". Один з затриманих постійно перебував за межами України і приїхав лише на декілька днів на переоформлення візи.

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"Доведено слідством, що за попередньою змовою з Курченком вони ввели в оману весь склад наглядової ради НБУ, підтвердивши, що основного майна банку "Реал" вистачає, щоб дати рефінансування і стабілізаційний кредит - майже 788 млн грн. А його було на 200 з гаком млн. А вони дописали що заставного майна 1 млрд 300 грн", - пояснив деталі афери Матіос.

Військовий прокурор зазначив, що всім членам злочинної організації буде інкриміновано, крім економічних злочинів, співучасть у складі злочинної організації у державній зраді.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів про затримання двох екс-високопосадовців Нацбанку України за участь у злочинній організації, що контролювалася екс-президентом Віктором Януковичем.