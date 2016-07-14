На Закарпатті 13 дітей з Дніпра госпіталізували після турпоходу

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні поліції, зранку 14 липня на службу «102» надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що 13 дітей віком від 12 до 16 років потрапили до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні.

«Встановлено, що діти поступили на лікування з діагнозом «тепловий удар», - уточнили у відділі комунікації.

За даними поліції, членам гуртка «Туризм» стало зле після проходження туристичного походу між горою Пересліп та Стара у Карпатах.

На сайті Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області повідомляється, що зі скаргами на нездужання до рятувальників звернулися 15 дітей, проте госпіталізували тільки 13. «Станом на 14:00 у трьох потерпілих відзначався стан середньої важкості та у 10 - незначний ступінь», - уточнюють в УДСНС.

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У відділі комунікації о 17:45 14 липня повідомили, що стан дітей задовільний.

Також, за даними поліції, Рахівська санепідемстанція перевірила зразки їжі та води з наметового містечка і встановила, що діти занедужали не через проблеми з продовольством.

Наразі деталі та обставини нездужання дітей з’ясовують правоохоронці.

Зранку 14 липня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті повідомив, що в Рахівському районі під час туристичного сходження в гори захворіла група дітей, яка приїхала на відпочинок у Карпати з Дніпра.

За даними Москаля, перед ночівлею діти вечеряли продуктами, купленими напередодні в Івано-Франківську на ринку.

Над ранок четверга сімом із них стало погано – виникла блювота, розлади шлунку. Вихователі терміново зв’язалися з працівниками Рахівського відділу державної служби з надзвичайних ситуацій і попросили допомоги. За інформацією Москаля, поки рятувальники прибули на місце, погано стало вже 15 дітям віком від 11 до 13 років. «Ситуація знаходиться під контролем місцевої влади, рятувальників і медичних служб», - додав Москаль.