Правоохоронці запевняють у готовності забезпечити порядок на виборах у окрузі №27 в Дніпрі

Про це на прес-конференції в четвер повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління поліції в Дніпропетровській області Андрій Бідило.

"874 правоохоронців будуть нести охорону публічного порядку та безпеки у неділю, 17 липня. Допомагатимуть в цьому військовослужбовці нацгвардії та ДСНС. Окрім цього Управління патрульної поліції у Дніпрі виділяє два батальйони, а це майже 300 чоловік, які спільно з нами будуть забезпечувати порядок на території дільниць, оперативно реагувати на всі звернення та виклики громадян стосовно неправомірних дій в день виборів та супроводжувати машини з виборчою документацією", - повідомив він.

За словами Бідила, в разі необхідності будуть залучені резервні сили - 270 чоловік з поліцейських та співробітників Нацгвардії.

Як зазначив командир батальйону патрульної поліції Дніпра Денис Пєтухов патрульні вперше братимуть участь у супроводі виборчого процесу.

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"Взаєморозуміння зі співробітниками Національної поліції у нас є, відпрацювали спільний механізм дій, особовий склад розподілений та готовий до несення служби за таких умов," - додав він.

За словами Бідила, на сьогодні всі приміщення виборчих дільниць обслідувані, а приміщення виборчої комісії взяте під цілодобову охорону.

Начальник управління нагадав мешканцям, що за порушення виборчого законодавства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

"У нас достатньо співробітників аби оперативно відреагувати на будь яке повідомлення про порушення. Ми залучаємо достатню кількість слідчо-оперативнивних груп та будемо задіювати групи швидкого реагування і співробітників спецпідрозділу за необхідності. Не втягуйтеся у провокації та не порушуйте виборчий процес, адже це тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність," - наголосив Бідило.

Нагадаємо, довибори депутатів Ради відбудуться у 7 мажоритарних округах 17 липня.