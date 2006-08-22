Кількість працівників Секретаріату Президента буде скорочено

Радник Президента України – керівник Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ переконаний, що кількість працівників Секретаріату буде скорочено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Я думаю, що керівництво Секретаріату найближчим часом прийме рішення щодо скорочення чисельності Секретаріату, оптимізації його роботи, причому наголос буде зроблено на змістовну частину роботи структури, яка забезпечує діяльність глави держави», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ. За його оцінкою, Секретаріат Президента продовжує перебувати у стадії становлення.

Він наголосив, що робота Секретаріат Президента потребує реформування, причому головна проблема полягає не у кадрах, а в тому, щоб налагодити чітку роботу.