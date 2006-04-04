Саакашвілі виявив делікатність щодо України

Візит Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ відкладено у зв`язку з внутрішньою політичною ситуацією в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Борисом ТАРАСЮКОМ.

Президенти обговорили по телефону й погодилися, що буде доцільно організувати офіційний візит М.СААКАШВІЛІ в умовах, коли буде сформована політична кон`юнктура з тим, щоб провести його на більш високому рівні», - сказав Г.БЕЖУАШВІЛІ.

У свою чергу Б.ТАРАСЮК додав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО високо оцінив делікатність свого колеги й вважає, що в період, коли ведуться інтенсивні політичні консультації політичними силами, які пройшли до парламенту, візит краще відкласти. (Візит М.СААКАШВІЛІ до України було заплановано на 4 квітня - УНІАН).

Окрім цього, на прес-конференції Г.БЕЖУАШВІЛІ відзначив стратегічний характер відносин між Україною та Грузією й запевнив, що Грузія «цілеспрямовано й планомірно» зміцнюватиме відносини з Україною. Також Україна й Грузія співробітничатимуть у рамках міжнародних організацій, до яких планують вступати обидві країни, – у НАТО та ЄС.

Він також зазначив, що на початку травня у Вільнюсі відбудеться Форум співдружності демократичних сил, у рамках якого планується прийняти такий документ, який визначатиме основні цілі й принципи цього форуму. «Це не буде, очевидно, міжнародна організація, це буде форум, це буде демократичний процес», - сказав Г.БЕЖУАШВІЛІ. Він повідомив, що до кінця року такий же форум планується провести в Грузії.

У свою чергу, Б.ТАРАСЮК відзначив відсутність проблем у відносинах із Грузією в політичній, економічній та гуманітарній сферах.

За його словами, сторони також обговорили підготовку до саміту ГУАМ, який відбудеться наприкінці травня в Києві.

Крім того, сторони висловили готовність ділитися досвідом співробітництва з НАТО та ЄС і обговорили співпрацю в енергетичній сфері.

Сьогодні міністри закордонних справ України та Грузії підписали угоду між МЗС України й Грузії про підготовку дипломатичних співробітників.

За словами Б.ТАРАСЮКА, передбачається використовувати можливості з підготовки грузинських фахівців у дипломатичній академії при МЗС України.