Президент Єврокомісії задоволений темпами реалізації та змістом реформ в Україні

Про це він заявив журналістам у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

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"Ми заохочуємо український уряд продовжувати реформи. Ми задоволені швидкістю та змістом реформ, які просуває український уряд. Багато ще залишається зробити, і коли мова йде про реформи, процес має бути прискорений. Це також стосується України. Але наразі ми задоволені тим, що було зроблено Україною", - сказав він.

Юнкер наголосив, що "українські друзі" Євросоюзу не "є одинокими".

"ЄС готовий підтримувати Україну у більш-менш всіх питаннях. Щодо цілісності країни, суверенітету, то ЄС продовжив санкції проти Росії. Як нещодавно я пояснив Путіну: чим більше буде виконано Мінських домовленостей, тем менше буде санкцій", - додав президент ЄК.

За його словами, питання виконання Мінських домовленостей було також на порядку денному зустрічі з Гройсманом, зокрема, сторони обговорили можливість проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Доки на сході України не будуть запроваджені заходи безпеки, жодних місцевих виборів бути не може", - заявив Юнкер.

Крім того, співрозмовники обговорили реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і питання лібералізації візового режиму для українців.