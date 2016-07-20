Гройсман і Могеріні домовились провести наприкінці 2016 року засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йшлося на зустрічі Гройсмана і Могеріні у Брюсселі.

Прем’єр-міністр поінформував високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики про заходи, яких вживає уряд в соціально-економічній сфері, реформуванні системи державної служби, боротьбі з корупцією.

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"Я високо ціную ваші зусилля та проведену роботу за перші 100 днів уряду", - наголосила Могеріні.

Сторони також домовилися актуалізувати взаємодію в рамках Адміністративної угоди між Україною та Європейським оборонним агентством, підписаною у грудні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 липня Гройсман перебуває з робочим візитом у Бельгії, під час якого проведе переговори з керівництвом Європейського Союзу.