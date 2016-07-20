Гройсман і Могеріні домовились провести наприкінці 2016 року засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні домовились провести наприкінці 2016 року засідання Ради асоціації Україна-ЄС, співголовами якої вони є.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йшлося на зустрічі Гройсмана і Могеріні у Брюсселі.
Прем’єр-міністр поінформував високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики про заходи, яких вживає уряд в соціально-економічній сфері, реформуванні системи державної служби, боротьбі з корупцією.
Читайте такожМогеріні запевнила Гройсмана, що готова вирішити "найближчим часом" питання безвізового режиму
"Я високо ціную ваші зусилля та проведену роботу за перші 100 днів уряду", - наголосила Могеріні.
Сторони також домовилися актуалізувати взаємодію в рамках Адміністративної угоди між Україною та Європейським оборонним агентством, підписаною у грудні 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, 19-20 липня Гройсман перебуває з робочим візитом у Бельгії, під час якого проведе переговори з керівництвом Європейського Союзу.