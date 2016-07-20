Україна і ЄС єдині в питанні засудження дій Росії щодо заборони транзиту українських товарів - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

«Ми обговорювали це питання (питання заборони транзиту - УНІАН). Це дикі заходи з боку Росії, безумовно, ми тут консолідовані з ЄС і СОТ, тому що це порушення всіх можливих норм. Ми будемо і далі працювати разом, щоб випадків заборони транзиту не виникало», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів через свою територію. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго стосовно ряду українських товарів, включаючи продовольство і промпродукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повна заборона на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або мають намір стягувати мито.

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Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Так, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, організовувати з 1 липня доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.