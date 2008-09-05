Чейні: резолюція Бухарестського саміту НАТО залишається чинною

Резолюція Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна має стати членом Альянсу, залишається чинною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Дік ЧЕЙНІ під час виголошення спільної заяви для ЗМІ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Д.ЧЕЙНІ підкреслив, що український народ сам може вирішити долю вступу України до НАТО, і жодна інша країна не має права вето на це рішення.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня 2008 року в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО, на якому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовилися підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

У резолюції саміту НАТО від 3 квітня йдеться, що Альянс вітає Україну і Грузію в їх прагненні інтегруватися до євроатлантичної співдружності. "Сьогодні ми прийшли до рішення, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві нації зробили значний внесок для діяльності Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні і Грузії. ПДЧ є наступним кроком для України і Грузії на їхньому шляху до членства в НАТО. На сьогодні ми дали чітко знати, що ми підтримуємо ці країни в поданні заявки для участі в ПДЧ. Саме тому ми починаємо період інтенсивної взаємодії з обома країнами на високому політичному рівні. Ми звернулися до міністрів закордонних справ із проханням зробити першу оцінку прогресу обох країн на майбутній зустрічі в грудні 2008 р. міністри закордонних справ уповноважені вирішити, чи стануть Україна і Грузія членами НАТО", - підкреслено в резолюції.